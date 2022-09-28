南開科大高齡培訓課成果展，展示鳳梨花、麻油猴頭菇、雞肉燥等食品。（楊靜茹攝）

南開科大高齡培訓課辦成果展，學員感謝老師李耀堂（中）不藏私教導。（楊靜茹攝）

台灣2018年已進入高齡社會，加上少子化問題，將出現勞動力短缺危機，有鑑於此，南開科技大學推高齡培訓課程，透過青銀共學，幫助長者重返職場，活化人力資本，28日舉辦成果發表。外籍生鄭慧雯說，馬來西亞食物是重口味，台灣的健康取向較清淡，她跟長輩們學到很多私房菜食譜，回國可以跟家人分享。

南開科大研發處長劉冠佑指出，台灣社會勞動力短缺迫在眉睫，學校執行教育部「打造南投不老城鎮」計畫，針對有意願再度就業或創業的高齡者，請餐飲科技職教師李耀堂所規畫的培訓課程，讓他們具備再就業職能，特地安排學生擔任助教，從旁協助參加課程的社區長輩。

李耀堂說，課程學員都是高齡者，所以教導他們用最簡單的方式去處理南投優質食材，如鳳梨、菇菌等，加工製造成果醬或冷凍真空包食品，讓退休在家的高齡者，不僅能吃得健康，還能透過經營網路平台販售，增加收入，或經營小餐館服務社區，開創事業第二春。

外籍生鄭慧雯說，馬來西亞食物是重口味，台灣的比較清淡，主要是健康取向，雖然她掛「助教」頭銜，反倒是跟長輩傳授很多「撇步」，獲益匪淺，如今她已經收藏很多私房菜食譜，回國可以跟家人分享。

另一名來自印尼、就讀大學二年級男學生張德城則說，到台灣唸書後，才知道只要食材夠優質，烹調食物時不用加入過多的調味料，就能品嘗到食物最鮮美的滋味，而且對身體比較好，回故鄉將推展健康飲食觀念。