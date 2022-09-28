台股空襲警報大響，盤面上不分主流股、投機股一片慘跌，不過，研究機構對長期營運展望正向的績優股不離不棄，投顧法人看好，新唐（4919）營運可望於第四季起重回季成長態勢，給予「買進」投資評等，目標價140元。

金控旗下投顧研究機構說明，新唐終端客戶分散，且產品終端應用涵蓋5G基站、資料中心與電動車電池管理晶片等需求穩定成長的產品，預期第三季為消費類產品庫存調整力道最大的時間點，新唐可望於第四季起重回季成長態勢。

新唐下半年雖然受到消費性市場需求低迷影響業績表現，不過，車用產品出貨仍暢旺，成為推動業績成長的主要關鍵。新唐車用人機介面已經順利切入電子後視鏡與抬頭顯示器，並取得日本前裝車用零組件大單，有望進入日本前三大汽車品牌供應鏈，ToF感測器也開始量產出貨，預期車用產品出貨動能可延續至明年。BMIC方面，已經與日本車廠共同開發新一代BMIC，有機會在明年導入新車款，成為新唐車用產品出貨成長的主要動能。

投顧法人看好，新唐可望持續受惠於利基型產品如：伺服器與車用產品需求維持強勁，且新唐取得晶圓代工產能持續增加，挹注營收成長動能。評價面來看，新唐過去五年本益比區間為7倍～22倍，目前股價交易在10倍本益比左右，位於歷史區間中下緣，給予「買進」投資評等。