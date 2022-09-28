台股早盤試圖於平盤附近整理，但中小股信心潰散，指數持續震盪走低，終場加權指數重挫360點，收在13,466點，成交量為2,246億元，指數加速趕底。

國泰證期協理簡伯儀指出，國發會公布8月景氣燈號，亮出連續第六個月綠燈，8月景氣已降至綠燈下限23分，再降一分即是黃藍燈，目前景氣正處「綠燈」與「黃藍燈」臨界點，8月領先指標連續第十個月下滑，累計跌幅7.05％，比7月累計九個月跌幅7.33％，略呈收歛。

至於同時指標連跌七個月，累計跌幅5.76％，跌幅稍呈擴大，全球經濟下行風險加深，第四季的挑戰將會更大。目前雖仍屬穩定，惟未來挑戰會更大。

在全球景氣放緩，主要預測機構紛紛下修全球及主要國家的經濟展望，第四季燈號有機會轉為黃藍燈。經濟趨緩也反映在消費者信心指數，中央大學公布9月台灣消費者信心指數為62.59點，較8月下降0.49點，為2009年12月以來的12年10個月最低水準，在經濟成長趨緩、消費信心降，對於股市反彈的強度恐幫助不大。

台股近期遭到內外利空夾擊，外有烏克蘭公投初步計票結果顯示，札波羅熱93％、赫爾松87％、盧甘斯克98％、頓內次克99％支持加入俄羅斯，受此影響，市場擔心戰事擴大，美國電子盤重挫，也影響日、韓等亞股表現。

央行總裁楊金龍日前在立法院時表示，萬一出現大量資金撤離，將會採取外匯管制手段，雖然楊總裁說法有假設條件，但外匯管制一詞引發市場敏感神經，台幣出現貶值，近期消息面也偏向空方，短線靜待量縮築底，操作上先站在觀望態度。