大陸全國外匯市場自律機制電視會議27日召開，分析近期外匯市場運行情況並部署加強自律管理。會議中指出，人民幣匯率保持基本穩定擁有堅實基礎，要求自律機制成員單位要自覺維護外匯市場的基本穩定，堅決抑制匯率大起大落，且報價行要切實維護人民幣匯率中間價的權威性。

會中強調，當前外匯市場運行總體規範有序，但也存在少數企業跟風「炒匯」、金融機構違規操作等現象，應當加強引導和糾偏，必須認識到雙向浮動是常態，不要賭人民幣匯率單邊升值或貶值、久賭必輸。

值得注意的是，人民幣兌美元28日中間價報7.1107、下調385點，創2020年6月2日以來新低後，刺激人民幣匯價再趨貶，讓離岸人民幣兌美元盤中貶破7.2元大關，直到晚間6點半報出7.2352價位。

據澎湃新聞報導，此次會中指出，現行人民幣匯率形成機制適合大陸國情，可以充分發揮市場和政府「兩隻手」的作用，歷史上經受住多輪外部衝擊的考驗，人行積累豐富的應對經驗，能夠有效管理市場預期。