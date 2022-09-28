曾在美國陸軍服役過的陸籍男子季超群(Ji Chaoqun)，涉嫌從事間諜活動而被捕，已被美國聯邦陪審團定罪，總刑期可能達到15年。

軍事時報報導(MilitaryTimes)美國司法部周二宣布，經過聯調局FBI和美國陸軍第 902 軍事情報隊(U.S. Army 902nd Military Intelligence Group)聯合調查後，31 歲的季超群被判有罪。

據美國司法部的公告，季超群是PRC公民，他是芝加哥大學的留學生，到了2016 年，季超群參與「重要國家利益軍事加入計劃」(Military Accessions Vital to the National Interest program,縮寫MAVNI)，進入美國陸軍裡的合法外國人。然而他加入美國陸軍是另有所圖，就是為中共情報部門收集情報。

在申請參加 MAVNI 計劃時，季先生謊稱自己在過去 7 年內沒有與外國政府接觸。然而根據FBI的調查，他持續與總部設在南京的國家情報機構透露美軍內部的徵兵細節與科技情報，包括先進航太和衛星技術。

FBI還追查到季超群的直屬上司，是中國國家安全部副處長徐延軍( 音譯：Xu Yanjun)，他己在去年被美國逮獲，被判犯有共謀、企圖從事經濟間諜活動、竊取商業機密等罪名。

季超群的罪名最高可判處10年監禁，要是涉及虛假供詞可以加判5年，而宣判日期尚未確定。