南科成立邁入第27個年頭 是全球最先進的半導體製造聚落，上半年在俄烏戰爭、中國封城、通貨膨脹等全球動盪的氛圍中，南科產業在積體電路產業的領航帶動下，展現無懼逆風的成長動能，上半年營業額達6521億元，更創歷年同期新高，成長幅度超過3成以上。

積體電路產業方面，受惠高效能運算、車用電子及通訊等強勁需求帶動，不僅先進製程及傳統特殊製程產能利用率維持高檔，在延續全球半導體供不應求情勢及漲價效應下，營業額大幅成長近6成，達5023億元，佔南科營收比重超過7成。

精密機械產業近年搭上海內外半導體產業全球擴產的成長列車，營收持續成長，營業額為252億元，較去年同期成長13％。通訊產業、電腦及周邊產業受惠雲端需求仍持續成長、訂單暢旺，且長短料的負面影響也逐漸緩解，通訊產業、電腦及周邊產業仍持續攀升，營業額分別為81億元、54億元。

今年上半年南科就業人數為91683人，較2021年底增加7633人，預估全年員工人數將達9.3萬人。此外，出口金額受惠高效能運算及通訊市場晶片之需求帶動達2764億元，較2021年同期成長9％；其中積體電路產業出口金額1666億元為最大宗，占南科出口比重達60％，較2021年同期成長27％；另今年上半年進口額2420億元，成長達109 ％，係因旗艦大廠持續擴產，進口設備帶動相關需求。

南科管理局表示，未來將持續導入學研技術厚植園區研發量能、打造兼具科技與環境永續的新世代園區，並擴散南科的成熟產業聚落效應，強化區域經濟韌性，持續高營收、高成長、高就業的黃金期。