大陸國務院總理李克強28日表示，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，推動政策在第四季全面落實、充分顯效，鞏固經濟企穩基礎、促進回穩向上，確保運行在合理區間。

華爾街見聞報導，李克強28日主持召開穩經濟大盤四季度工作推進會議時表示，受到超預期因素衝擊，今年第二季前期大陸經濟明顯下滑，大陸政府及時推出穩經濟一攬子政策和接續政策，把穩增長放在更突出位置，著力保市場主體穩就業穩物價，擴大有效需求，扭轉了經濟下滑態勢，第三季經濟總體恢復回穩。

李克強強調，穩住經濟大盤對就業和民生至關重要，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，推動政策在第四季全面落實，鞏固經濟企穩基礎、促進回穩向上，確保運行在合理區間。

李克強表示，要針對需求偏弱的突出矛盾，想方設法擴投資促消費，調動市場主體和社會資本積極性，繼續實施好穩經濟一攬子政策和接續政策，注重用好近期推出的兩項重要政策工具。一是用好政策性開發性金融工具，加快基礎設施項目建設。二是用好專項再貸款、財政貼息等政策，加快推進製造業、服務業、社會服務等領域設備更新改造。