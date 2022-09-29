台股28日再度重挫360.52點，指數13500點失守，市場傳出大規模融資斷頭情形發生。台灣證券交易所特別澄清表示，信用交易擔保維持率是採整戶(融資+融券)合併計算，截至28日全市場信用交易擔保維持率平均值為157％，尚未達到130％的處分(斷頭)門檻。證交所也呼籲投資人勿聽信市場流言，應保持理性，審慎操作。

此外，證交所也表示，依「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」規定，信用交易處分(斷頭)前均會有事前通知及補繳程序，不會立即執行處分，當擔保維持率低於130％時，證券商於當日(T日)收盤後始通知投資人，並請其於通知送達(次日)起2日內進行補繳，如到期仍未補繳且擔保維持率仍未回升至130％以上，於次一營業日(T+3)處分擔保品，處分前如當日整戶維持率達130％以上，暫不處分，如整戶擔保維持率回升至166％以上，則取消其追繳紀錄。