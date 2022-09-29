步入升息循環，各國股市波動大，外界擔憂台股出現大規模融資斷頭危機，證期局長張振山今日表示，全市場之信用交易擔保維持率平均值昨天為157％，因跌幅太多致保證金不足而遭信用交易之處分（斷頭）的金額只有幾千萬，斷頭率只有0.02％，沒有斷頭危機。

台股動盪，證期局明（29）日下午將召開股期市會議，張振山說，一、兩個月就會召開股期市會議，市場平靜時甚至拉長到3個月，這是與各周邊單位例行性交流意見的時間，就值得討論的議題討論。至於外界關注的救市措施，他沒有特別提出。

外界預期生產面庫存調節到上半年，法人預期明年第一季台股落底，張振山說，股市反應所有資訊，所以決定股市的因素不只有一個，因此觀察金管會主委黃天牧日前說的央行升息、美國聯準會動向、外資進出是三大指標，並參酌工業生產指數、消費者物價指數（CPI）等，持續關注市場波動與變化。

張振山說，台股基本面及總體經濟仍然穩健，截至今年8月底台股本益比落在10.95倍，現金殖利率加計股票股利高達4.86％；上市櫃公司前8月累計營收相比去年同期有近10％成長率、上半年海外投資收益創近10年同期新高。