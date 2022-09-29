外媒29日引述知情人士透露，中國人民銀行將擴大遏制近期人民幣重貶態勢，已要求中國國有銀行做好準備在離岸市場拋售美元。

路透29日報導，知情人士指出，人行要求中國國有銀行清點包括香港、紐約、倫敦在內的主要離岸分行的離岸人民幣頭寸及美元儲備，以便採取行動。

知情人士表示，為捍衛人民幣走勢，這一波美元拋售規模將相當大，這波行動可能主要使用中國國有銀行的美元儲備。不過，知情人士又指，美元拋售規模尚無法確定，因為人民幣走勢很大程度上取決於美元表現和美國聯準會（Fed）升息前景。

拋售美元並購入人民幣將為匯價提供支撐。2022年以來，人民幣兌美元即期已貶值逾11％，可能將創下自1994年匯率並軌以來最大年度貶幅。

由於離岸人民幣交易量約占全球人民幣外匯市場交易總量的七成，透過拉升離岸人民幣通常可帶動在岸匯價走升。過去人行也曾透過干預離岸市場以引導人民幣走勢。