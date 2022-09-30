大陸官方為救房市再出新招。中國人民銀行和銀保監會29日晚間公布，將階段性放寬部分城市首套住房貸款利率下限，冀望以此拉抬房市買氣。

人行官網29日晚間公告，將階段性調整差別化住房信貸政策。符合條件的城市政府，可自主決定在2022年底前階段性維持、下調或取消當地新發放首套住房貸款利率下限。

人行還表示，對於2022年6～8月份新建商品住宅銷售價格月增率、年增率均連續下降的城市，在2022年底前，階段性放寬首套住房商業性個人住房貸款利率下限。二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限按現行規定執行。

人行29日公布的人行貨幣政策委員會第三季例會會後新聞稿中，就提到要推動「保交樓」專項借款加快落實使用並視需要適當加大力度，引導商業銀行提供配套融資支持，促進房地產市場平穩健康發展。而最新公告的下調首套房貸利率，等於是進一步加碼穩房市。

此外，銀保監會29日晚間也提出要銀行降低對不動產擔保依賴，進一步解決融資難的問題。

銀保監會29日公布「關於推動動產和權利融資業務健康發展的指導意見」表示，鼓勵銀行機構合理拓寬押品範疇，開發各類融資產品，合理降低對不動產擔保的依賴，創新知識產權質押融資產品等。此外，鼓勵銀行機構提高風險容忍度，並在風險可控前提下適度提高抵質押率上限；有條件的銀行機構可使用具有較好流通性和變現能力的大宗商品作為押品開展動產融資，盤活企業動產和權利，緩解融資難問題。