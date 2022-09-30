彭博社周四報導，臉書母公司Meta Platforms執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）向員工表示，由於宏觀經濟形勢不明，集團將凍結人員招聘，並進一步推進重組，目標是將成本降至最低。

受此打擊，Meta Platforms周四股價下挫3.67%，收在136.41美元，今年以來股價已下跌近60%，目前市值縮水至3,666億美元，慘遭埃克森美孚（市值3,696億美元）超車，逾5年來首見。

由於廣告商削減支出，為可能即將到來的經濟寒冬做準備，近幾個月來已經有多家科技公司被迫裁員或凍結招聘。

祖克伯在每周一次與員工對話的活動中表示，我曾希望到了現在經濟已經更明顯地穩定下來，但從我們所看到的情況來看，似乎還沒有，所以我們的計畫要保守一些。

路透社曾在6月報導，該社群媒體公司今年招聘工程師的計畫已經縮減至少30%。

彭博社報導亦指出，祖克伯周四還表示Meta將削減大多數團隊的預算，個別團隊必須解決人員變動的問題。

Meta拒絕對彭博社的報導發表評論，但提到祖克伯在第二季財報電話會議上曾警告明年將裁員。該公司在今年5月時也曾確認將大規模凍結人員招聘。

經濟可能衰退的擔憂加上競爭激烈，導致數位廣告銷售業務下滑，Meta第二季營收年減1%，為有史以來首次衰退，該公司並預估第三季營收介於260億～285億美元，相當於較去年同期下滑2%～11%，為連續第二個季度較去年同期衰退，且遠不及市場預估的305.2億美元，顯示前景不容樂觀。