「十一」黃金周長假期前夕，A股下跌。上證指數30日低收16點，連跌3日。兩市成交合計縮減逾一成至人民幣（下同）5,608億元。

總結9月份，滬指累跌5.55％，深成指跌8.78％。今年第三季，滬指累挫11.01％，深成指更挫16.42％。

上證指數30日最多升13點或0.44％，高見3,054點後賣壓湧現，大盤轉跌，最多跌19點或0.63％，低見3,021點，全日收報3,024點，跌16點或0.55％，成交2,402.63億元。

深成指先升後跌，最多升42點或0.39％，高見10,962點，最多跌141點或1.3％，低見10,777點，全日收報10,778點，跌140點或1.29％，成交3,205.78億元。

滬深300指數報3,804點，跌22點或0.58％；創業板指數報2,288點，挫44點或1.89％。

各類股普遍下滑，造船股挫逾3％；造車股跌逾2％；化工、有色金屬股跌逾1％；電力、石油、鋼鐵、房地產股偏弱；生物製藥、金融、水泥、煤炭股走穩。

大陸經濟數據表現不一。大陸國家統計局公布，9月製造業採購經理人指數（PMI）升至50.1，返回擴張區間，勝預期；非製造業商務活動指數回落至50.6，遜預期。至於財新中國9月製造業採購經理指數（PMI）則回落至48.1，亦低於預期。

大陸明日起一連7日為「十一」長假期，連同10月8至9日為周末，金融市場休市，10月10日復市。