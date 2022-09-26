A股大盤26日午後震盪回落，三大指數走勢分化，滬指尾盤跌幅擴大至1％，創逾個月新低。早盤一度漲逾2％的創業板指衝高回落。概念股方面，酒店、旅遊、機場航運相關類股走強。空氣熱能泵、TOPCON電池、一體化壓鑄等賽道股細分方向表現相對活躍；油氣開採、煤炭等能源板塊集體回檔，貴金屬、種植業、軍工、物流、大金融等類股紛紛走低。
總體來看，市場情緒依舊低迷，個股仍呈普跌態勢，兩市近4,000檔個股飄綠。今日成交額量縮降至人民幣（下同）6,680億元。
截止收盤，滬指報3,051.23點，跌1.2％，成交額為2,935億元；深成指報10,962.56點，跌0.4％，成交額為3,744億元；創指報2,323.05點，漲0.83％，成交額為1,226億元。
盤面上，酒店及餐飲、景點及旅遊、空氣能熱泵相關類股漲幅居前。油氣開採、金屬鋅、貴金屬類股跌幅居前。
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