美國如期升息3碼，加上美股又走低，23日將休市的日股出現長假前賣壓，早盤結束時，日經指數收27,047.37點，跌265.76點或0.97%，重複打底兩萬七關卡。東證收1,908.55點，跌12.25點或0.64%。

分析師指出，日本央行還是希望能藉由加薪帶動通膨上漲，故這次應該不會升息。不過，可能會口頭擔憂日幣走貶，還有祭出更多放款計畫，讓民間日企可以不會被通膨增加而影響到支出。

大型類股中，迅銷跌1.41%，大金工業跌2.25%，計畫出訪三星的軟銀也跌2.31%。另外，在日圓走貶下，汽車族群表現不一，豐田汽車漲0.33%，本田跌1.04%，日產也跌1.32%。

電子類股中，東京威力科創跌0.45%，愛德萬測試也跌0.95%。至於日本海運3傑股價一面倒，商船三井跌2.25%，日本郵船跌1.54%，川崎汽船更是跌3.32%。