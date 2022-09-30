華航「皮卡丘彩繪機 CI」今（30）日舉辦微旅行公益活動，由飛機編號 B-18101 的第一架 A321neo 執行任務，華航高星潢總經理擔任一日領隊，上午 11 時由桃園機場出發，向北飛越宮古島、沖繩、鹿兒島，隔空與好久不見的日本打招呼，下午 3 時 07 分回到松山機場，順利完成與寶可夢搭機一日遊。

「皮卡丘彩繪機 CI」10 月 1 日將於松山機場展示一日， 讓大小朋友不用搭機也可以至觀景台欣賞彩繪機；10 月 2 日正式首航台北松山-東京羽田航班，華航特別安排當日 CI220 旅客於登機門旁的餐廳享受美好早餐時光，同時飽覽彩繪機耀眼風采。

華航「皮卡丘彩繪機 CI」微旅行活動在粉絲間引起熱烈討論，80 席限量座位開賣 9 分鐘內銷售一空。華航響應「飛翔皮卡丘計畫」的公益精神，本次售票收入全數捐予家扶基金會。

除此之外，華航特別邀請醫護團體及家扶基金會非營利幼兒園的小朋友一同參與微旅行，華航更為全機旅客捐贈共 100 噸減碳額度，用以抵換本次微旅行所產生之碳排放量，讓每位旅客都能體驗並達到碳中和飛行，致力社會公益及永續發展不遺餘力。

公益微旅行 CI7616 航班與旅客出門遛一遛，上午 9 時 30 分於登機門舉行慶祝活動，由華航總經理高星潢、資深副總經理陳奕傑及 The Pokémon Company 董事福永晋偕同貴賓進行剪綵儀式，現場還準備了即拍即印的拍照設備為旅客留下珍貴紀錄，皮卡丘也現身歡送旅客，搭機旅客可在機坪 360 度近距離欣賞「皮卡丘彩繪機 CI」，留下難能可貴的登機回憶。

微旅行機上餐點以彩繪機主題特色發想，融合標誌性的色彩元素，精心挑選在地食材，餐前麵包獻上風乾蕃茄起士麵包，主菜為「漢堡排蛋包飯佐多蜜醬」與「雞腿排蛋包飯佐多蜜醬」特製風味佳餚，以及寶可夢仙草奶凍甜品，增添用餐時的驚喜與樂趣；商務艙再加碼華航與法朋的合作甜點，點綴繽紛的飛行時光。