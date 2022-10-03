中華經濟研究院發布9月台灣製造業採購經理人指數（PMI），經季節調整後下滑2.3至44.9，已連續三個月緊縮，且為2020年5月以來的2年4個月新低，但近二個月指數跌幅有收斂趨勢。

中經院表示，五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用緊縮，供應商交貨時間下降，存貨轉為緊縮，其中領先反應景氣動態的新增訂單指數下跌3.9至37.7，生產指數回跌0.6至43.8。且已連續五個月對未來六個月展望緊縮，指數來到28.3，緊縮速度維持不變。

中經院指出，9月五大產業PMI緊縮，依緊縮速度排序為化學暨生技醫療產業39.7、電子暨光學產業41.1、交通工具產業45.2、電力暨機械設備產業45.7與基礎原物料產業47.6。僅食品暨紡織產業50.4仍呈現擴張。

六大產業未來六個月展望呈現緊縮，依緊縮速度排序為電力暨機械設備產業19、電子暨光學產業25.6、基礎原物料產業27.2、化學暨生技醫療產業33.8、交通工具產業34.8與食品暨紡織產業48.1。