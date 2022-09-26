美系外資針對矽力-KY出具最新研究報告，認為在消費性市場持續低迷下，PMIC(電源管理IC)價格在第四季恐還會有中個位數(MSD)至高個位數(HSD)下修調整，不僅如此，德儀在全球的領導性地位也會是一大威脅，故維持矽力-KY目標價508元、評等減碼。

美系外資表示，受到消費型市場疲軟影響，預計PMIC(電源管理IC)價格在第四季恐還會有中個位數(MSD)至高個位數(HSD)下修調整，這也對相關各股矽力-KY(6415)、力智(6719)等供應商帶來庫存壓力增加，且像是力智因期消費型電子產品占比營收較高，第四季PMIC價格侵蝕可能落在高個位數。

美系外資表示，以PMIC來說，德州儀器的競爭壓力是一個結構性問題，而不僅僅是周期性問題，德儀可以通過其新的12吋晶圓廠重新獲得PMIC的市場份額，這可能影響矽力-KY在2023年的市占率表現，因為德儀為全球PMIC領導者，在其計劃擴大伺服器和工業領域市場下，不排除矽力-KY在2023年恐要再進一步削減部分價格，以確保PC和消費類PMIC的市場份額，故維持矽力-KY目標價508元、評等減碼。