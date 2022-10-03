晶圓代工廠聯電(2303)今（3）日宣布，設置在南科12A廠P5廠區的半導體設備學院正式開幕，預計1年內完成600位設備工程師培訓，並自明年起推廣至集團海內外其他廠區。同時，集團除持續招募理工相關科系大學與碩、博士生外，也歡迎各類科系與跨領域人才加入。

台灣半導體產業上下游皆面臨設備人力供需失衡，新人來自不同學校和專業背景，如何讓新進工程師快速進入狀況、習得專業技術，成為工廠主管的重要課題。現行在半導體廠內，各單位各自培訓新進工程師基礎知識，運用在職訓練（OJT）及機會教育習得相關技能。

對此，聯電則透過成立半導體設備學院實作教室，進一步將新人教育訓練標準化、系統化、實作化，讓學員能集中上課、動手實作並接受考核，確保學到符合工作需求的專業能力與自信心。

聯電總經理簡山傑表示，因應公司持續擴產，新機台進駐對優質設備工程師的需求日益增加。機台設備是半導體生產的基石，為公司營運至關重要的一環，很高興看到設備學院成立，更期待迅速推展至集團所有廠區，並感謝協力單位對教學設備及教具提供即時必要支援。

身兼聯電ESG指導委員會主席的簡山傑進一步指出，聯電善盡企業社會責任，與多所大學合作開設半導體課程，積極推動結合學校課程及產業資源，並提供學生現場見習與實作機會，厚植產業優質人才庫，實踐提升青年永續工作力的社會回饋理念。

負責聯電南科12A廠的莊裕智協理指出，聯電向來注重員工的教育訓練，設備學院的成立，就是要讓新進設備工程師除了理論基礎外，還得到實際操作的經驗，培養更全面、更完整的專業技能。

莊裕智表示，隨著往後聯電各廠擴產與大量招募工程師的訓練需求，設備學院可協助設備工程師在完成基礎元件訓練後，瞭解半導體設備元件的原理與作用，快速縮短學用落差。更期待工程師能順利接軌更深一層的機台操作原理及維修技能，未來能建立自主維修技術。