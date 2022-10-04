品牌廠華碩（2357）宣告正式進軍元宇宙，成立新子公司「華碩元宇宙股份有限公司」，整合集團雲端運算、人工智慧、區塊鏈等資源，第一步推出「跨界應用NFT平台」，透過藝術、攝影、時尚、影音和遊戲等相關內容及IP，讓更多人在元宇宙中，透過NFT打造個人化角色、空間，甚至擁有現實中遙不可及的夢幻收藏品。

華碩營運長暨全球資深副總裁謝明傑表示，華碩十分關注新世代產業的發展動態，尤其看好Web3.0發展?力，此回特別成立新公司、宣示長期經營元宇宙的決心。首步是建立NFT平台，也廣邀各領域的內容創作者，成為華碩新夥伴。

目前平台由鍾鼎藝術董事長曾明楠、名作家蔡詩萍、策展人王焜生，及擔任藝術與生活新聞網的執行長戴忠仁、媒體主持人周明璟等顧問團把關，同時深入介紹在平台上架的作品。

首波加入的創作者，包含前台北市立美術館館長張振宇、獲得全台美展永久免審查作家殊榮楊嚴囊、臺灣藝術?學書畫學系專任教授李宗仁、華人史上第一位運用達文西「透明罩染法」創作的畫家林建，還有在全國性大賽累計上百幅得獎紀錄的張培均，以及多次參展巴黎藝術沙龍展的新銳插畫家王子麵等人，未來也將廣納各領域內容的創作者，協助其接軌元宇宙。

華碩元宇宙跨界應用NFT平台特色有五大項，包括採行官方正版認證、杜絕劣質品或盜版，並有專業鑑賞家評論、以突顯作品獨特性及價值，以及透過NFT額外賦能、獲得VIP專屬特權，收藏家買到的不只是數位檔案，更能實際做為VIP憑證，享有特殊的資格或優先權，拉近與藝術家之間的距離。此外，亦降低進入門檻，以法幣定價，不須持有加密貨幣及承受貨幣漲跌風險，任何人皆可透過簡單步驟就能以法幣購買。最後則是其NFT平台經嚴格把關及安全測試，有效防範惡意攻擊，並經第三方權威單位稽核，提升智能合約安全性，穩定可信賴。