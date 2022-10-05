保健食品廠晨暉（1271）9月營收3,668萬元，在上半年大紅麴、益生菌產品出貨穩定挹注，前九月營收2.96億元，年增7.52％。晨暉表示，下半年受外在經濟景氣影響，保健食品需求下滑，紅麴產品呈現旺季不旺態勢，第四季營運保守看待。

晨暉指出，目前除維持與品牌合作之外，配合現代人提倡的健康飲食，亦規劃開發數款相關食品上市，可望對明年營收產生進一步助益。為因應未來訂單成長及研發單位研製需求，晨暉已啟動擴廠計畫，預計在2023年正式落成啟用，屆時將有助晨暉全面搶攻保健品及健康飲食市場。