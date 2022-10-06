聯準會持續釋出強升息訊號，美股昨夜回落，四大指數僅費半指數收高，其餘皆跌。10月台指期今日開盤上漲118點，為13932點，金融期及電子期聯袂開高。

永豐期貨指出，台指期週三上漲221點至13814點。價差方面，台指期正價差縮至12.57點，電子期正價差縮至0.72點，金融期逆價差擴至-3.04點。現貨部分，三大法人買超93.13億元。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加12498口，使留倉部位轉為淨多單6978口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加10851口，使留倉部位轉為淨多單8149口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加6466口，使留倉部位轉為淨多單3289口。

永豐期貨表示，台股價漲量增，日K收長上影線紅K，5日線率先翻揚，短線出現初步止跌回穩跡象，隨著市場風險偏好回溫，大盤有望延續反彈格局。