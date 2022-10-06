大陸網美直播主秋美子，長相甜美加上經常與粉絲互動的親民性格，讓她圈了一票死忠粉絲，沒想到日前在直播時換裝，由於忘記身後有一面鏡子，導致整段過程被所有線上粉絲目睹，對此，她則是高EQ回應，心情似乎不受影響。

秋美子高EQ回應酸民評論。(秋美子抖音)

秋美子日前在直播換裝跳舞，原本身穿一件紅色裙裝，不過有網友提議換穿另一件黑色禮服，才能凸顯身材，她猶豫後似乎覺得不適合便婉拒，接著便離開鏡頭換上藍色洋裝，在換裝過程還不忘與粉絲互動，大展自己親民的一面，雖然離開鏡頭換裝，不過卻忽略衣櫃有鏡子，導致換裝過程卻被鏡子反射放送出去，讓線上粉絲全看傻眼。

秋美子發現此事後，便當作沒任何事發生繼續與粉絲互動，可以說是相當鎮定，不過影片仍被網友流出在網路上瘋傳，不僅笑稱這是「魔鏡事件」，還紛紛到她的抖音留言調侃：「下次買個大一點的魔鏡吧，才能凸顯身材」、「鏡子不错，怎麼賣」、「都是看了魔镜找過來的吧」、「看了視頻才來的」、「魔鏡魔鏡真給力」。

對此，秋美子發布一張自拍照片，並強調「沒事，繼續黑#做自己的光」，對於酸民的評論絲毫不在意。