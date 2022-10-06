美國性感女星布魯克雪德絲(Brooke Shields)，擁有四國混血的血統，祖母還是義大利的公主，同時她的美貌被好萊塢譽為「世界第八大奇蹟」。童星出身的布魯克10歲幫雜誌拍裸照，12歲則在電影《漂亮寶貝》飾演童娼，長大成人後曾離婚改嫁，卻因生育能力問題，7次人工受精才誕下2名漂亮女兒，時至今日她已57歲，美貌依舊動人。

57歲的布魯克雪德絲，近來擔任女性內衣品牌Skims代言人，出馬拍攝肉色及黑網兩款顏色的代言照，可見她披著棕色大波浪捲髮，亮出凹凸有致的火辣身材，不僅肩頸和纖腰找不到贅肉，一雙筆直大長腿緊實又修長，若是改換黑網出鏡，美腿在黑網的包覆下，增添不少的成熟女人魅力，凶器也是同樣養眼。大批的粉絲們見到後，紛紛狂讚：「難以置信會有這麼美的女人」、「不得不說，這個年紀身材還這樣不簡單」、「我跟她年紀相仿，所有中年女性嚮往變成她」、「她的美麗沒有年齡界限」、「就算年紀大了，依然能活出迷人的風采」。

布魯克雪德絲的媽媽是小有名氣的模特，在女兒不滿1歲的嬰兒時期，就安排她接演肥皂廣告，10歲則拍攝《花花公子》雜誌的浴缸裸照，隔兩年，更主演法國大導路易馬盧的《漂亮寶貝》電影，挑戰紅燈區中的童娼角色，不過由於劇情太過露骨、煽情，以及有著大量裸露的鏡頭，在當時引起極大的爭議。

NEVER FORGET how deep pedophilia runs. In 1975, Playboy featured a 10 YEAR OLD Brooke Shields posing nude in a bathtub for their "Sugar and Spice" edition. Things like this have been happening right under our noses for decades. Sick shit. pic.twitter.com/67MUSve7hC — Adraina Mingo (@betty_mingo) August 2, 2020

不過美艷的她一路挺過這些風波，後來經友人介紹，結緣昔日單打世界排名第一的網球運動員安德烈阿格西，雙方交往4年後大婚，不過婚姻僅維持2年就結束，當時有傳聞指，因安德烈無法忍受老婆，與其他男性演戲有親密接觸才決定分手，36歲時，布魯克改嫁編劇克里斯漢契，已是高齡產婦的她，經過7次人工受精和一次流產，才辛苦產下兩名寶貝女兒羅旺和格瑞爾，日前曾曬出穿黑白格紋比基尼，摟著身材同樣火辣的女兒們的海邊辣照，讓粉絲們也感受到溫暖的家庭時光。