消息面：

1.美國人力資源服務公司ADP公布有「小非農」之稱民間就業報告，美國9月民間就業人數新增20.8萬人，高於8月份的增加18.5萬人，並超出市場預期的新增20萬人。投資人將密切關注周五發布的非農就業報告。

2.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國30年期固定抵押貸款利率為6.75%，較前一周的6.52%上揚，並創下2006年以來新高。上周抵押貸款申請指數大減14.2%。

3.合稱OPEC+的石油輸出國組織與其他主要產油國周三達成協議，自11月起每日減產200萬桶以提振油價。美國總統拜登對OPEC+此決議表達失望，並表示將指示能源部在11月額外釋出1000萬桶戰略儲油。美國政府的釋油計畫原訂於本月結束。美國國家經濟委員會主任迪斯（Brian Deese）和國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）發布聯合聲明表示，視情況而定，拜登總統將繼續指示S.P.R（戰略石油儲備）釋油，以保護美國消費者並強化能源安全。總統並將指示能源部長評估所有額外可採取的行動，以在短期內持續提高國內產量。

4.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少135.6萬桶，市場預期為增加205.2萬桶。上周汽油庫存減少472.8萬桶，超出市場預期的減少133.4萬桶。餾分油庫存減少344.3萬桶，超出市場預期的減少136.7萬桶。上周原油進口量減少40.7萬桶/日；煉廠產能利用率升高0.7個百分點。

5.美國供應管理協會（ISM）公布，9月非製造業指數為56.7，較8月的56.9下滑，但高於市場預期。其中，企業活動分項指數為59.1，新訂單分項指數為60.6，投入價格分項指數為68.7，就業分項指數從8月的50.2升高至53，創下6個月來新高。

6.標普全球（S&P Global）美國9月服務業採購經理人指數（PMI）終值為49.3，略高於初值49.2。綜合PMI終值為49.5，略高於初值49.3。

7.美國商務部公布，8月貿易逆差較7月縮小4.3%，至674億美元，小於市場預期的逆差677億美元。8月進口下滑1.1%，出口月減0.3%。

8.舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）周三表示，聯準會必須看到數據顯示核心通膨明顯回落和就業市場降溫，才會放緩單次升息75個基點的步伐。她強調央行絕對會將利率提高到限制性水準，並維持該利率水準一段時間，在降低通膨方面，聯準會將堅持到底。

9.亞特蘭大聯準銀行總裁波斯蒂克（Raphael Bostic）表示，聯準會提高利率以對抗通膨的工作仍處於初步階段。他表示，根據近期發布的數據與他個人取得的資訊，聯準會在對付通膨方面仍有許多工作要做，這些任務還未接近尾聲。他重申今年底利率將升至4.5%的看法不變，並表示「許多人臆測一旦經濟活動放緩且通膨開始下滑，聯準會可能在2023年開始降息，但我會說沒那麼快」。

10.高盛上修美國第三季經濟成長預測，從季增年率預估為0.9%調升至1.9%，因ADP公布的民間就業增長優於預期，以及美國8月貿易逆差收窄。高盛認為未來12個月美國經濟陷入衰退的可能性為35%。

11.美國就業報據意外好，市場預期聯準會大幅升息打通膨的立場不會改變，周三美元指數尾盤急升1%。歐元跌1%，報0.9892美元，創下9月23日來最大單日跌幅。英鎊跌1.1%，報1.1344美元，終止連漲6日的升勢。

12.周三紐約期油收漲1.24美元或1.43%，報每桶87.76美元，盤中一度上揚2.2%，報每桶88.42美元，創下9月15日以來新高。布蘭特期油漲1.57美元或1.71%，收在每桶93.37美元，盤中曾觸及93.96美元，創下9月15日以來新高。合稱OPEC+的石油輸出國組織與俄羅斯等主要產油國周三達成協議，自11月起每日減產200萬桶原油。美國總統拜登批評此為短視近利之舉。美國上周原油庫存意外下滑，亦給油價帶來提振。Again Capital合夥人John Kilduff表示，OPEC+對油價的影響力已經不如兩年前，不排除未來數周油價陷入劇烈震盪的可能性。

13.周三紐約期金收跌0.6%，報每盎司1720.8美元，結束連續兩天的上漲。美國經濟數據好壞不一，在當前「壞消息就是好消息、好消息就是壞消息」的環境下，市場對於聯準會將持續激進升息的預期再度升高，帶動美元和美國債息反彈，不利於金價表現。