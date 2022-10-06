英國央行周三在每日的國債市場操作中，連續第二天沒有購買長期國債；英國20年期和30年期政府債券價格在周三大幅下滑。

當地周三14：30，30年期債殖利率上漲26基點，來到4.328%，為英國央行在9月28日準備進場干預和啟動臨時購債計畫以來的最高水準。

同天15：55，30年期國債殖利率上漲14基點，為4.21%。而基準的10年期國債殖利率上漲16基點，為4.03%。

雖然英國央行上周宣布的債券購買，讓殖利率立即下跌100基點，但是後續的購債量遠低於當初宣布的每日至多50億英鎊的購買。

摩根士丹利利率策略主管Theo Chapsalis表示，到目前為止市場已經瞭調，英國央行的臨時購債計畫是在支持一個無秩序的市場狀況。

英國央行在聲明中，說明了更多它如何接受購債要約的細節，並重申央行沒有把目標對準特定的殖利率水準。

英國央行的購債計畫將在10月14日終止。

周三稍早時候，英國拍賣了35億英鎊的10年期國債，收到強勁的需求，而拍賣的殖利率是2011年以來的最高水準，比一個月前的類似拍賣高出1個百分點。