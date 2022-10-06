隔晚美股急跌後回穩，港股重陽假後5日勁彈1,008點，6日早盤卻開高走低，一度跌過百點，在萬八點震盪，早盤波幅僅142點，大盤中午成交不足350億港幣。

恒指開高12點報18,100點，隨即升勢不保，最多跌129點，低見17,958點，之後跌幅收窄，在萬八點震盪。恒指早盤跌77點或0.43％，報18,010點；國指跌0.7％，報6,181點；科指跌0.9％，午收3,651點。大盤早上成交340.74億港幣。

藍籌股個別走。友邦走高0.1％；港交所升0.1％；中海油升1.3％；港交所升0.1％；美團升0.2％；阿里巴巴跌0.7％；騰訊下滑0.4％；京東降2.6％；建行跌0.6％；工行降0.5％；匯控降0.9％。

汽車股賣壓大，比亞迪跌3.1％；小鵬跌6.7％；零跑瀉7.7％；蔚來挫6.8％，為表現最差科指成份股；理想降2％；長汽急跌8.2％創52周低；吉利跌4.9％，為表現最差國指成份股；廣汽跌2.8％；昨日復牌大跌63％的華晨，中午再跌8.1％。

生科股賣壓也大。信達生物降4.2％；翰森製藥跌6.2％，為表現最差藍籌；藥明生物跌2.2％；藥明康德挫4％；康龍化成下滑5.3％；君實跌4.8％；康希諾跌4.3％。