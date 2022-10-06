國安基金召開第例行委員會議，就近期國內外政經情勢等因素進行充分討論。本基金自7月13日進場迄今，台股表現優於同期間美、陸、港及韓股等其他主要股市，顯示國安基金有助減緩台股大幅下跌衝擊。

由於主要國家高通膨問題仍存，加速升息及緊縮貨幣政策等措施，均抑制消費需求，造成經濟成長趨緩，且地緣政經風險升溫，全球股匯市大幅震盪，致台股近期受國際政經相關因素衝擊連帶波動。

考量國際政經不確定因素仍多，金融風險仍高，投資信心不足，國安基金將持續執行任務，妥慎運用有限資源，以維護投資信心及資本市場安定。