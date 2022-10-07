Opel汽車(歐吉汽車)延續品牌核心DNA，以創新的科技，精細的造車理念，領導當代德國車邁向全新世代，致力於打造深受全球消費者喜愛的車款。首波導入國內的新世代Opel戰將，是眾所期待的全新Mokka、Mokka-e、Astra和Grandland等四部主力車款。今年至2023年第一季將陸續於六都建置6座Opel全方位服務展示中心，未來也預計在2025年底前逐步拓展至全台15個以上銷售與服務據點，透過完整的銷售暨售後服務體系，提供台灣消費者德國原廠等級的高品質服務。

Master Win集團自2022年6月16日與Stellantis汽車集團簽署德國Opel汽車台灣總代理合約，不僅象徵德國Opel汽車對於台灣市場的高度重視，成為佈局亞太地區的重要市場，更充分展現回歸台灣車壇的強烈企圖心。

德國Opel汽車東協資深副總裁Christophe Musy認為：「正如Stellantis汽車集團的戰略計畫《Dare Forward 2030》中所述，德國Opel汽車進軍台灣，是今年Stellantis汽車集團在印度以及亞太地區發展計畫中的重要里程碑。Stellantis汽車集團致力於成為全球電動化領域的領導者，提供創新、純淨、安全和高效的移動解決方案。對於新合作夥伴Master Win集團的經驗、強大的布局計畫，以及提供高品質客戶服務的決心深具信心，我們將致力於提供台灣消費者有獨特風格、操駕性能、且兼具舒適的車款，絕對能夠為這個充滿活力的時尚德國汽車品牌，在台灣締造銷售佳績，一起攜手致力將新世代德國Opel汽車品牌在台灣市場上發揚光大。」

德國Opel汽車全球運營總監William Mott 表示：「Opel是Stellantis集團下唯一德國品牌，所有全新Opel車款都在德國Russelsheim設計，以確保所有車款都能保有Opel品牌核心價值與駕馭感受。德國Opel汽車透過Modern German新世代品牌核心概念，以及Bold and Pure大膽純粹的產品設計理念，結合卓越的造車工藝以及透過電能轉型迎來的零碳排綠能創新，致力於為消費者提供真正源自德國的用車體驗。我們有信心與歐吉汽車在台灣市場創造佳績，Opel總部也將持續給予台灣市場全力支援。」

在產品部分，Opel運用Modern German新世代德國設計語彙，展現精湛的德國工藝，透過TWO-TONE的色彩搭配，玩出璀璨且耀眼的自我本色，透過大膽純粹的設計理念，呈現出極簡美學及酷炫風格。

Opel Taiwan宣布，2022年第四季首波導入的車型，將是大家期待已久的全新Mokka、Mokka-e和Grandland等三款新車，Opel Taiwan相當看好持續成長的CUV/SUV市場，以低排氣量、節能、搭載先進科技和新能源車款進軍主流市場，勢必將吸引國內廣大喜愛德系車的消費者高度關注；預計在2023年也將導入Opel旗下最熱銷的掀背主力車型Astra，未來Opel Taiwan也將規畫一系列新車引進計畫，目標滿足台灣不同用車需求的期待與駕馭渴望。