暌違台灣市場10年，德系百年汽車品牌Opel重返台灣市場，首波導入國內的新世代Opel戰將，是眾所期待的全新Mokka、Mokka-e、Astra 和Grandland等四部主力車款，並將於2023年第一季前陸續於六都建置6座Opel全方位服務展示中心，未來也預計在 2025年底前逐步拓展至全台 15 個以上銷售與服務據點，透過完整的銷售暨售後服務體系，提供台灣消費者德國原廠等級的高品質服務。

除實體通路，Opel Taiwan 官方網站和FB粉絲團今日正式上線，將提供給消費者最即時的品牌資訊，未來將搭配My Opel App車主專屬應用程式，提供便利的行車服務；車主可利用手機APP預約保養、觀看即時續航里程以及預先啟動空調等功能。

Opel Taiwan也將於11月起舉辦2022 OPEL德藝放閃 MOKKA 巡迴預賞會，展示即將上市的Mokka以及Mokka-e 兩款新車，誠摯邀請消費者前往賞車，至於2023年也將導入Opel旗下最熱銷的掀背主力車型Astra，未來Opel Taiwan也將規劃一系列新車引進計畫，目標滿足台灣不同用車需求的期待與駕馭渴望。

Opel Taiwan將在今年至2023年第一季陸續於六都建置6座Opel全方位服務展示中心，以新穎、大膽和獨特設計樹立Opel展間標準，而台灣也將成為亞太地區第一個率先使用OPEL全新品牌識別設計的國家。預計將在2025年底前，逐步拓展至全台15座以上銷售與服務據點，將點與點之間串接起來，透過完整的銷售暨售後服務體系，提供台灣消費者媲美德國原廠等級的高品質服務承諾。

Opel Taiwan 也將持續獲得來自德國原廠全面的資源挹注，技師皆須通過OPEL 德國原廠的訓練考取認證，Opel將不定時安排德國原廠技師到台灣加強訓練；另外Opel Taiwan將在北／中／南打造專屬零件物流中心，滿足Opel在台灣市場售後服務維修零件供應需求與順暢。

Opel Taiwan 官方網站和FACEBOOK粉絲團今日正式上線，將提供給消費者最即時品牌資訊 。未來Opel車主可以下載登入My Opel App專屬應用程式，除可透過My Opel App定位車輛的所在位置，同時也能記錄每一趟的行駛旅程和車況資訊；另外車主也能以My Opel App 進行預約回廠保養，隨時掌握愛車的保養歷程和即將到來的維護保養計畫，實踐品牌創新服務的目標。

Opel汽車正式登台，不僅成為今年台灣車壇最受矚目的年度盛事之一，Opel Taiwan 展現在地深耕、永續經營的決心，更是對於台灣消費者實踐具體承諾的開端。未來，除了提供更豐富的產品選擇以及與德國同步、零時差的顧客服務，電動化、數位化及車聯網的應用也將是Opel未來發展的重要方針。