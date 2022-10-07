身為國內報業老字號品牌的青年日報社，今日於文化營區舉辦70週年社慶活動，展示該社發行《青年日報》與出版《奮鬥》月刊、《吾愛吾家》雙月刊的斐然成果。

《青年日報》為中華民國政府發行的官方報紙，民國41年，由時任國防部總政治部主任蔣經國指導創立，並於當年10月10日發行《青年戰士報》創刊號，以凝聚軍中抗敵意志與向心；後來為服務社會及青年朋友，擴大營運規模，於73年10月10日更名為《青年日報》迄今。此外，88年「921震災」時，與行政院新聞局共同發行「重建快報」，更是唯一能在災區每日發行的報紙。

民國41年青年戰士報社於臺北市創立，並於43年6月籌購重慶南路一段49號為社址。(青年日報提供)

民國44年7月7日坐落於臺北縣中和鄉的秀朗印刷廠落成，累積自力印報能量。(青年日報提供)

民國47年「八二三砲戰」爆發，官兵爭睹《青年戰士報》了解最新戰事消息。(青年日報提供)

為擴大文宣成效，服務社會及學校青年，於73年10月10日更名為《青年日報》迄今。(青年日報提供)

在報人前輩與全體同仁的努力下，除了延續記錄國家重大發展、國軍建軍備戰成效外，近年也與時俱進，著重數位平臺經營，並創立《青文創》品牌，研製軍事文創品，也定期製播「秒懂軍事」等系列影音節目，以文化、創意角度與民眾溝通互動，落實軍事普及理念。尤其，目前中共擅以認知作戰手段，擾亂我民心士氣，青年日報透過報導國防資訊、訪問專家學者，建立國人正確認知，澄清與破除錯假訊息，穩定強化軍民心防，深獲各界肯定。