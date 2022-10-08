為進一步遏制中國在半導體與軍事領域的崛起，美國政府於美東時間7日宣布更為嚴格的對中出口晶片技術的新規，範圍鎖定包括用於人工智慧（AI）與超級電腦運算等類型的晶片，美方還收緊向任何中企出售半導體製造設備的規定。同時，包含中國最大的記憶體晶片製造商長江存儲在內的31家中企，也被美國列入「未經核實名單」（Unverified List）內。

分析認為，長江存儲等中企基本上已可能被美國列進貿易黑名單，中國的半導體發展進程或會因此倒退數年。另一方面，美方新規也會對在晶片領域與中國貿易緊密，並在當地設廠的台灣、韓國的企業帶來影響。

綜合外媒8日報導，美國商務部工業與安全局（BIS）7日對先進半導體和晶片製造設備實施新的出口限制，以防止美國技術被用於提升中國的科技與軍事實力。美國政府高級官員表示，這些規定將要求美國晶片製造商在出口用於先進人工智慧和超級電腦某些晶片時，要獲得美國商務部的出口許可證，因為這些晶片是打造現代武器系統的關鍵技術。

另外，新規還將允許美方禁止出口使用美國技術生產的外國晶片。美國商務部還對美國製造先進半導體晶片的設備業者如科林研發（LAM Research Corp）、科磊（KLA Corp）、應材（Applied Materials Inc）等新增一連串限制，目標是針對先進半導體製造設備的關鍵：儲存晶片與邏輯元件。

報導稱，美國商務部並在其「未經核實的名單」中納入更多中國公司，這意味著它不知道這些中企的產品最終會被用於何處。這31家新增中企當中，最著名的為長江存儲。今後美國供應商在向這些中國實體出售科技產品時將面臨新的障礙。

對此，中國商務部研究院國際市場研究所副所長白明表示，這是美國對於中國的系統性打壓，目的就是為了防止中國的高科技產業做大做強。