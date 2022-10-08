美國期中選舉倒數一個月，前總統川普以前所未見的熱情投身於輔選，將他的「造王者」名聲押在關鍵初選中多名有爭議的候選人身上，最後結果可能左右他的政治前途。

法新社報導，華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）資深研究員胡達克（John Hudak）近日在部落格文章中寫道，川普今年沒有在任何地方競選，但11月8日的期中選舉卻攸關他的政治前途。

胡達克認為，川普打算透過期中選舉，照他的形象來重塑共和黨，這項計畫很有可能讓川普未來幾年庸庸碌碌，或在政黨政治喊水會結凍。

川普在初選背書的候選人中，有許多被視為排擠其他更可能勝出的主流人選，恐導致原本在關鍵戰場上可從民主黨手中輕鬆奪取的勝利溜走。

他看中的爭議性候選人包括賓州名醫奧茲（Mehmet Oz）及俄亥俄州的風險資本家范斯（J.D. Vance）。奧茲被許多人視為脫節的「外來投機客」，容易失言；范斯則是成年後大多待在矽谷（Silicon Valley），也面臨類似的問題。

在喬治亞州的情況也是如此，前美式足球明星華克（Herschel Walker）因涉家暴、對個人過去事蹟不誠實和心理健康問題而面臨外界質疑。

而在亞利桑那州，馬斯特斯（Blake Masters）在本該順利贏得的議席選戰中打得艱辛，美國政治新聞機構Politico曾形容他的競選主軸是「強硬的民族主義派」。

聯邦參議院少數黨共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）曾拐彎抹角地暗示，他認為「候選人素質」是一個問題。

胡達克更直截了當地說：「如果像華克、奧茲、范斯或馬斯特斯這樣的參議員候選人最終大多敗選，讓民主黨在參議院維持多數，川普將受到廣泛指責。」

美國羅格斯大學（Rutgers University）媒體和歷史學教授葛林柏格（David Greenberg）表示，川普在期中選舉不會有什麼收穫，卻有很多可以損失，因為如果他欽點的候選人被淘汰，他會被認為魅力已失，影響他可能角逐2024年共和黨總統候選人提名的選情。

不過觀察人士時常指出，川普的許多死忠支持者無論如何都不關心參議院或華府政治。

政治分析家克利爾（Nicholas Creel）說：「雖然川普連任失敗，遇到兩次彈劾，身上有近12起嚴重犯罪調查，還有數不清的醜聞，換成任何其他政治人物，大多早就一蹶不振，而川普仍是共和黨內的明顯領袖。」

克利爾說：「川普的黨內支持度太強韌，不會因為共和黨今年11月表現糟糕而受損。」