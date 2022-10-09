怒罵「幹X娘是在三小」加「幹X娘」、「幹X娘，叫你老大來啦」連續國罵飆到氣消，再要「把你處理掉」，台中市陳姓男子在今年7月間，搭乘友人機車，因友人闖紅燈遭路邊員警攔查，陳為展現義氣為朋友出氣，連續國罵飆「口技」，還不夠，乾脆手腳都來推警察，台中地院法官，一審依妨害公務罪判拘役30天，得易科3萬元。

判決書指出，陳接續以「幹X娘，你現在是在三小」(台語)、「幹X娘」(台語)、「幹X娘是在三小」(台語)、「是在三小啦幹X娘」(台語)、「幹X娘，叫你老大來啦」(台語)、「林北今天沒把你處理掉，幹X娘，林北不姓X」(台語)、「幹X娘，你三小啦」(台語)、「幹X娘，你叫啥名啦」(台語)、「幹X娘，林北陳XX啦」(台語)、「幹X娘，法院林北開的啦」(台語)等語辱警，並徒手推擠

判決指出，陳男在今年7月11日深夜11時許，搭乘蔡姓友人的機車，行經北屯區天津路、河北路口時，因友人闖紅燈，剛好被巡邏警員攔查，陳男霸氣連續以台語飆罵國罵，怒嗆「叫你老大來啦」、「林北今天沒把你處理掉、林北不姓X」、「你三小」等語，最後推員警，遭警壓制送辦。

台中地院一審判決，因多次辱罵警員，還以暴力手段推警，並拒絕警員管束，依妨害公務罪論處，判拘役30天，得易科罰金3萬元，可上訴。