《Normal Life》將隔離期間的日常生活搬上舞台，呈現疫情的限縮，舞者內心因工作停擺，仍必須鍛鍊身體的膠著感，兩者形成對比。（李欣恬攝）

酒精、口罩、衛生紙散落一地，家中客廳成為運動場，美國比爾提瓊斯舞團前舞者劉奕伶，將疫情間在紐約閉關生活的情境轉化成創作，編創獨舞作品《Normal Life》，9日出發赴新加坡濱海藝術中心首演。

劉奕伶表示，這部作品醞釀兩年，目前是階段性呈現，內容為疫情間在紐約關在房間裡防疫以及自我省思的過程，「裡面也提到我的舞蹈人生，包括從小如何鍛鍊自己，到進入舞團遇到的挫折，疫情間把自己關起來的挫折，都在裡面呈現。」

劉奕伶畢業於北藝大舞蹈系七年一貫制，曾是美國知名比爾提瓊斯舞團資深舞者，今年初她也在台灣擔任舞蹈排練指導，協助台北市立大學舞蹈學系及中國文化大學舞蹈學系，完成演出澳洲編舞家史蒂芬妮．雷克（Stephanie Lake）作品《群像》。

劉奕伶表示，透過這部作品，她反思自己在舞蹈道路上，遇見哪些問題，以及如何解決問題，例如，她從小練到大的西方舞蹈技巧 turn-out（指身體的髖關節外轉），練得很好，沒想到反而成為舞蹈路上的阻礙，「因為身體被鍛鍊得太好，看起來反而太『容易』，不像是『一般人』。」

《Normal Life》將隔離期間的日常生活搬上舞台，呈現疫情的限縮，舞者內心因工作停擺，仍必須鍛鍊身體的膠著感，兩者形成對比。舞台上還可以看見光影變化，劉奕伶說，那是她在紐約家中真實發生的事，「疫情間我曾坐在家裡一個下午什麼事都沒做，就這樣看著下午兩點到晚上九點的光影變化。」

值得一提的是，劉奕伶在舞作裡的口白使用中文、英語兩種語言，一個是母語，一個是她在紐約工作時鍛鍊養成的語言，兩種不同文化脈絡的語言，帶給她不同的思考邏輯，也形成了她的舞蹈人生。