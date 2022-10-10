這2年國旅大爆發，星級酒店不乾淨、入住需N小時的出包新聞，不時傳出，業者為了飯店人力荒疲於向交通部觀光局與勞動部求助，卻屢遭「丟回」，如今11月地方公職人員選舉快到，產業問題更是無人聞問。「台灣所有問題都卡在政治上！」中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧無奈地告訴CTWANT記者。

卓倩慧表示，房務員的工作不是大家想像掃掃廁所、倒倒垃圾而已，而是要搬床整床、備品一一清點擺齊，每一個物品都要檢查有沒有缺失，除了體力還要心思夠細膩，是很戰戰兢兢的工作。但是人力嚴重缺乏，「有體力的年輕人不願從事基層勞力，願意投入的二度就業人士又負荷不了高強度的工作。」

「這些都是每家飯店的痛，坐在辦公室的政府單位不了解產業特性，也不知道嚴重性。」卓倩慧就說，今年3月，觀光局向業者調查人力缺額，業者看好國門開放指日可待，因此擴大招募儲備人員，但觀光局整理資料給勞動部時已是5月，疫情再起，業者對後市擔心用人轉趨保守，勞動部媒合調查沒深入了解，直接打槍業者缺額數浮報，甚至刪除缺額。

卓倩慧接著說，7月時公會再度向勞動部勞動力發展署反映與解釋，讓他們了解餐飲、房務工作的難度，需要3到6個月的訓練，「他們仍死守著業者薪資開太低，堅持要有1~3個月的調查，就這樣一拖再拖，如今國門要開放了，政府單位對於產業缺人，沒有任何協助。」

飯店排隊等候checkin的抱怨每到假日就會發生，中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧認為，相關單位應考量目前媒合就業的成效足不足以填補業者大量人力缺口，如缺口還是很大，應該有更多元的方式解決問題。（圖／周志龍攝、CTWANT資料室）

與政府打交道過程中，她發現，「觀光局經常被勞動部打臉，一個局一個部，很難對等溝通」，「我們也在想辦法看有什麼方式能讓交通部長了解到業界心聲，幫業者們向勞動部協調解套方式。」

「現在都卡在選舉，很多人建議找立委，但大家都會忙著輔選，沒有心思關注產業問題，另一方面飯店業者也怕跟政治扯上邊。」卓倩慧就痛批，現在的官員沒有政治不做事，台灣所有問題都被卡在政治問題上，產業碰到困境都必須先考量誰當家，再從黨性找立委、議員幫忙，很可悲。

「這整件事情對政府來說不是核心利益，引進外勞還會被勞團罵沒有保證人民權益」，一位飯店集團高階主管就說，因為「公共政策最後就是看誰選票多、聲音大，觀光旅館業從業人員潛藏的票源也很多、影響層面也很廣，當不開放引進外勞的結果可能比勞團罵的損失更多時，就看權力者如何權衡了。」

一位飯店總經理委屈地說，「現在飯店業不是缺人才，是缺人，只要會說話、一雙手願意做事，都接受。」他也發出警語，長期下來，台灣觀光產業只會越來越走下坡。

房務員除了要搬床、洗廁所，物品小心擦拭，備品一一清點擺齊，除了體力、眼力，還要心思夠細膩，是一項專業工作。（圖／CTWANT資料室）

對此，勞動部勞力發展署就業服務組長陳世昌回應，針對飯店業缺工問題，今年初已根據觀光局提供業者名單做媒合，彙整後收到425飯店3915個職缺，5月時受疫情影響，逐一聯繫後確認職缺需求僅剩1031個，最終8月底為止共雇用645人，其中部分為廠商自行補實，不過後續是否有穩定就業，是雙方合不合意問題，並沒有特別追蹤。由於之前媒合發現國人投入餐旅並不是完全沒有意願，認為還有努力空間，因此近期會再透過觀光局和公會協助媒合，幫助業者找到就業勞工。

勞力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國也回應，因為目前觀光業很多都是中高齡婦女及青年就業的來源，目前開放引進藍領移工的產業並沒有觀光服務業，目前策略是透過專案媒合國內勞工滿足人力缺口；另外，僑外生就學期間工讀有20小時限制是就業服務法明定，不過寒暑假沒有20小時的限制，如要放寬需修法。未來是否開放移工須進一步觀察這波媒合情形及產業缺工狀況再做整體評估。

交通部觀光局回應，觀光產業缺工問題需求迫切，本局與勞發署於10月7日共同研商辦理為期3個月人力媒合專案，提供相關職缺媒合資訊及服務訊息，並將舉辦大型徵才活動。除現階段協助業者人力專案媒合外，本局將再向勞動部及教育部研提放寬僑外生工作限制之建議，持續透過跨部會溝通，建議勞動部開放移工。

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