有業者在花蓮縣光復鄉設置大型養牛場，飼養200多頭牛隻，由於惡臭擾民，遭附近部落質疑偷排放畜牧糞尿造成環境污染，花蓮縣環保局接獲陳情後，與縣府原住民行政處前往稽查，要求業者應確實將糞尿暫存槽蓋緊閉，避免異味擴散，並遵守環保相關法令。

業者在光復鄉西富段設置一座養牛場，面積約4公頃，由於位處馬佛、太巴塱等5個部落傳統領域附近，族人2年前除赴縣府表達抗議，更直接搬石塊到牧場前「封路」，以示不滿。

業者先前依法申請並獲縣府核發執照飼養後，近日卻因牧場不時飄散濃濃惡臭，遭部落族人質疑偷排放畜牧糞便，恐對環境造成污染，原預計今下午要發起抗議活動，多達300人參與，卻遇雨取消，不過環保局日前接獲陳情後，已和原民處先行前往稽查。

環保局副局長饒慶龍表示，針對民眾陳情仍有異味，環保局已積極輔導業者，要求牧場內的畜牧糞尿暫存槽必須加蓋，避免異味擴散，畜牧糞尿每日則需經密閉式全量回收，並清運到玉里鎮璞石閣畜牧生質能源中心，透過厭氧處理後全量沼渣沼液澆灌。

饒慶龍強調，環保局除要求業者遵守相關環保規定，也應秉持不髒、不臭原則，做好場內環境管理。

原民處長陳建村則說，養牛場附近的居民均希望縣府要求業者加強防護措施，不管是牛隻或飼料味道，都不應影響民眾日常生活，政府保障合法畜牧業者外也會顧及族人權益。

他說，業者原訂飼養1000頭牛隻，但實際上僅飼養230頭，雖然飼養數量遠低於計畫數量，仍應積極採取敦親睦鄰行動，達成環保與農業的雙贏目標。