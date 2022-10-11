隨2012年航港體制改革「政企分離」，台灣港務公司成立至今屆滿10周年，為歡慶10周年，港務公司即日起至10月31日止舉辦「十年一日是好日」臉書社群串聯活動，分享台灣港群10年前後不同風貌，民眾至港務公司臉書粉絲頁分享自己「10年轉變」的一件事，就有機會抽中Apple iPad Air、Dyson Supersonic吹風機等多項好禮。

台灣港務公司表示，細數近年來的建設成果，如基隆港東西岸旅客中心的整建、台中港離岸風電產業聚落、高雄港洲際2期貨櫃中心及即將完工啟用的高雄港旅運中心等，皆是每位港務人十年一日、堅守崗位的豐碩成果。

這次舉辦「十年一日是好日」臉書社群串聯活動，港務公司粉絲頁將分享一系列港埠建設成果10年前、後照片，希望民眾一起來見證台灣港群10年來的轉變，活動也將邀請多位知名KOL一起分享堅持不懈的故事，並向民眾募集照片故事，只要民眾至港務公司臉書粉絲專頁，分享自己10年來的堅持與成果，就有機會抽中多項大獎，得獎名單將在11月2日港務公司粉專公布。

港務公司表示，港務公司10周年之際，疫情逐漸緩解，全球已然進入後疫情時代，國境大門即將敞開，世界經貿活動也將逐漸復甦，民眾的生活也將逐漸回復如常，希望藉由「十年一日是好日」活動的正面力量，讓我們一起檢視過去、把握現在、展望未來，開創下一個黃金10年。