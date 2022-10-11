金融市場自8月下旬以來始終處於大幅震盪走勢，全球股債價格在震盪後普遍走低，富達領先指標已連續13個月顯示活動低於平均且下滑中，富達預估金融市場短期波動將加劇，因此戰略資產配置上仍維持審慎看法，建議減持股票及信用債，股票投資相對看好經濟較具韌性之美股，債券市場相對看好投資等級債。

俄羅斯終止北溪一號天然氣供應後，歐洲能源危機加劇，富達表示，儘管英國與其他歐洲國家轉向能源補貼之財政方案，然通膨壓力令歐洲央行暫時採取鷹派升息，增添歐元區經濟衰退風險。

對於近期造成金融市場震盪的瑞士信貸事件，富達國際多重資產團隊認為，瑞士信貸事件與雷曼事件是相當不同的，瑞士信貸並無持有不良貸款，且對企業貸款相當審慎並有大量抵押，因此，儘管目前面臨艱困情境，但預估系統性風險相對有限，惟現階段在面臨新聞頭條風險環繞，仍會對瑞士信貸帶來負面衝擊。

此外，富達固定收益團隊也表示，瑞士信貸情況應無2016年之德意志銀行嚴重，目前其流動性覆蓋比率達191％，且普通股一級資本比率(CET1)達13.5％，高於Basel III最低要求7％，顯示整體償付能力仍穩健，惟預估可能需要籌資約40-70億瑞郎進行企業重組(2016年德意志銀行籌資約(100億歐元)。

但從富達領先指標數據及走勢，富達預估金融市場短期波動將加劇，因此就資產配置角度而言，風險性資產仍維持審慎看法。在股市配置上，考量美國經濟較具韌性，相對看好美股；債市市場部分，從評價面因素來看，相對看好投資等級債；外匯市場方面，考量市場持續波動，預估較有利美元。