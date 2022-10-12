中央銀行受財政部委託標售300億元10年期公債，最高得標利率1.78％，創逾九年新高，且較前一期8月標售的1.192％，大幅上揚0.588個百分點。

根據央行公布的10年期公債標售結果，共吸引463.5億元資金進場搶標，投標倍數1.55倍，遠低於長期平均2倍至2.5倍的水準，且財政部未進場截標，使得最高得標利率大幅衝高。

本期以銀行業拿到68.83％或206.5億元籌碼最多，其次證券業標得26.67％或80億元，票券業占4.5％或13.5億元，保險業續掛零。

券商主管指出，美國聯準會（Fed）面對通膨再衝高，9月連三次升息3碼（1碼是0.25個百分點），央行也延續6月的調高政策利率半碼，搭配調高存款準備率1碼，因此，這次10年債得標利率上揚，符合市場預期。

但10年債最高得標利率上揚幅度，卻遠高於半碼，甚至逾2碼之多。券商主管認為，主要應是預期Fed可能升升不息到明年，央行年底也將至少再跟進升半碼，提前反應利率風險愈來愈高的考量。