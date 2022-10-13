近年受國際新冠疫情、俄烏戰爭以及全球極端氣候等，大宗穀物、能源、肥料、資材價格屢創新高，農委會盤點農業重要物資儲備現況，國內稻米存量足供國人1年消費，水產品庫存量超過3個月，硬質玉米、甘藷等雜糧耕作面積也逐步擴增。

立法院經濟委員會今日邀請農委會主委陳吉仲列席報告業務概況，並備質詢。

陳吉仲表示，盤點掌握國內生產資材及著要糧食之國內生產、庫存、進口量，2022年9月盤點供應情形，國內稻米存量約126.3萬公噸，足供國人12個月的消費，國內年總生產約140萬公噸，供應充足。

肉品部分，豬肉與禽肉的國？生產量144.8萬公噸，庫存量約12萬公噸，冷鏈儲存量1個月；近年水產品自給率均逾100％，庫存量約15萬公噸，超過3個月需求；雞蛋部分，國內每日生產11萬6000箱，供需持穩；蔬果全年生產並適度調度，可滿足需求。

另飼料用大豆與玉米，庫存量加計到港量分別為46.9萬公噸及80.5萬公噸，足供需求。

陳吉仲指出，對依賴國外進口的黃豆、小麥與玉米，確認未來6個月訂單及運輸通暢無虞，而免徽營業稅5％措施將實施至今年12月底止，減輕畜牧業者生產成本負擔，以減緩肉類價格上漲壓力。

此外，2022年增加大豆種植面積約1000公頃，全年預估達4000公頃；硬質玉米及食用玉米逾3萬公頃、甘藷約8780公頃，及其他雜糧約3萬公頃，雜糧栽種面積已逐步擴增，確保國內雜糧產能。

肥料方面，已請肥料供應商超前採購尿素等製肥原料，亦推動化學肥料原料漲幅補助措施，補助原料漲幅5成，農友採實名制購買肥料，單質肥料(40公斤)每包補助20到215元，複合肥料每包補助100到150元，降低農友購肥成本，維持肥料價格穩定。