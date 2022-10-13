公共工程委員會主委吳澤成13日前往立法院交通委員會報告並備詢。（姚志平攝）

無黨籍立委趙正宇今天（13日）在立法院交通委員質詢工程會主委吳澤成時表示，現行公共工程的等標期計算方式存在漏洞，不肖機關會刻意選在週五下班前上網刊登採購公告，導致週五、週六及周日都算入等標期，變成只有提前知道標案資訊的特定廠商才來得及準備，大開圖利之門。吳澤成則承諾，會在近期修正，改為採購公告上傳後次一日上班日為公告日並起算等標期。

政府在辦理公共工程的招標時，如果是未達公告金額之採購，應訂定合理之等標期，且至少5日。機關在辦理採購時，如果是不用刊登於採購公報者，依照現行做法，機關在當日下午5時30分系統截止前傳到政府電子採購網，同日即於網站刊登，自當日起算等標期。

趙正宇表示，依照現行的計算方式，就會發生機關刻意於週五下班前公告，週六日亦算等標期，有意投標的廠商等到週一上班時看到已經少了三天可以準備。這樣也會讓有心操作的機關，有圖利特定廠商的機會。

針對此問題，工程會也承諾將於近期修正，改為次一上班日為公告日並起算等標期，也就是周五刊登，周一才起算等標期，給予廠商充足的時間，杜絕相關疑慮。