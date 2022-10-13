徐姓男子在2017年遭朱崧郡、許煊晨夫婦誘騙赴大陸遊玩，結果在隔年被發現凍死哈爾濱街頭，朱氏夫婦還詐領徐的理賠金1996萬元，最高法院非法以電腦製作不實財產權得喪紀錄取財罪，將朱及許各判刑4年2月、2年8月，未扣案犯罪所得1996萬元沒收，全案定讞。

朱崧郡、許煊晨夫妻2人與徐姓被害人是朋友，徐在2017年12月26日出境前往上海時，由朱陪同，在松山機場國泰人壽櫃臺投保2000萬元之旅行平安險，後來徐男在2018年1月22日上午8點，在大陸哈爾濱被發現凍死路旁，朱崧郡在2018年1月30日從大陸返台。

隨後朱男與許女利用徐父年邁且智識不足，隱匿徐男有投保鉅額旅遊平安險，並對徐父誆稱徐生前積欠朱崧郡鉅額債務約3500萬元，要求代為清償，使徐父簽發金額各為1000萬、1000萬及1500萬元之本票給朱崧郡並委託代辦喪葬事宜，且簽署授權書及保險理賠申請書。

朱崧郡夫妻2人持前徐父簽署之文件向國泰人壽申請理賠金，且於國泰人壽人員撥打電話照會時，朱崧郡冒充是徐父本人，國泰人壽因陷於錯誤而匯入身故保險金，2人共詐得保險理賠金1996萬元。