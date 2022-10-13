櫃買中心13日表示，對聯亞藥公司（6562）違反重大訊息規定處違約金5萬元。

櫃買中心表示，聯亞藥公司之母公司聯亞生技於111年3月7日重新向衛生福利部食品藥物管理署申請新冠肺炎疫苗UB-612專案製造（緊急使用授權（EUA））一案，經食藥署於111年9月1日函復不予同意，惟聯亞藥公司未依規定期限代母公司發布重大訊息，核有缺失，櫃買中心依興櫃股票審查準則第62條規定對該公司處違約金新臺幣5萬元。