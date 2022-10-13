桃園市楊梅區治平高中與矽格公司合作開設「半導體人才培育班」，今開訓典禮雙方簽署合作意向書，預計招收30名學生，由資訊電子科3年級學生參與。在少子化時代，半導體業現缺工趨勢，盼透過產學合作，攜手培育未來專業人才，讓學生在高職時期探索職涯、與業界接軌。

治平高中資訊電子科主任王禮國指出，國內半導體產業非常缺人，治平與矽格合作開設半導體人才培育班，預計招收一班30人，由資訊電子科3年級學生參加。一般科技業多與大專校院接軌，這次希望能向下扎根，讓高職學生提前瞭解產業狀況，畢業後更能對接到科大或業界。

王禮國說明，課程預計在第一學期學習半導體基礎知識、職涯探索及產業分析，第二學期安排學生至業界體驗線上流程與無塵室等，以及體驗電子業相關學系課程，也會邀請健行科大電子系教師深入解釋課程內容。由於科技相關課程比較「硬梆梆」，矽格業師也會入校以輕鬆方式帶領學生實作體驗，從操作中學習。

矽格人事行政處資深處長林汶也提到，台灣半導體產業去年產值約2.5兆，全球排名第3，未來半導體產業有望再旺20年，因此人才培育非常重要，矽格長期與學校產學合作，曾獲教育部產業實務人才培育代表廠商殊榮。

矽格總經理郭旭東則說，半導體業界也受到少子化對產業人力的影響，未來人才的需求與培養，需有更長遠的目光與因應，矽格與治平高中跨界結盟，將半導體知識與技術向下扎根，融入高中職教學，盼培養更多更優秀的半導體產業人才。