群創首度參加12日至14日於美國華盛頓，由貿協帶領台灣關鍵產業共同參展「美國臺灣形象展」，其中群創將於「5G &智慧城市」及「智慧車輛」兩大主題展區，展出包括液晶衛星天線、航太儀表顯示器、VGA遠紅外線熱像儀、數位列車顯示器與智能異型車用等多元應用創新展品，透過此次展覽可望擴大國際供應鏈合作。

群創總經理楊柱祥表示，這次非常榮幸能代表台灣面板廠參加美國臺灣形象展，在當今國際局勢嚴峻挑戰下，群創深耕智能顯示創新發展，建構完善智慧顯示產業鏈拼圖，拓展海外跨域聯盟，持續厚植終端場域應用，提升台灣在全球智慧顯示產業的關鍵影響力。

依據摩根士丹利（Morgan Stanley）預測，2040年太空經濟規模可望突破1兆美元，群創瞄準此商機，超前部署航太工業、無線通訊等領域，提供太空經濟所需的產品、服務、乃至市場等多元解決方案。群創本次與策略夥伴Kymeta共同研發展出「液晶超表面平板衛星天線」，其可廣泛應用於低軌道衛星通訊、衛星物聯網、自駕車、救災通訊等產業領域，群創已準備就緒，近期已為客戶量產產品，可望搶搭太空經濟發展浪潮。此外，群創亦推出「21.6吋航太儀表顯示器」，採用獨家特殊面板驅動設計，使螢幕電路即使遭受損害仍可正常顯示，將可大幅提升航太飛行的安全性及可靠度。同時，此技術顯示器亦可加速佈局於航海與工程機具等多元領域應用。

群創累積了雄厚的TFT LCD產業能量，積極推動價值轉型，力求加值創新。此次展覽中，群創首次展出「VGA遠紅外線熱像儀」。遠紅外線熱像儀可偵測熱源物體所發出的遠紅外線輻射能量，不論白天或黑夜，雨霧或濃煙中，熱影像都清晰可見。

但是一般市售的遠紅外線熱像儀，由於生產成本相對高，而難以普及應用。群創突破此障礙，與合作夥伴美商曜晶科技(Obsidian Sensors, Inc.)攜手共同研發，透過革命創新的獨家MEMS製程與TFT驅動整合技術 (MEMS on Glass)，使「VGA遠紅外線熱像儀」獲得極具成本優勢，同時MEMS on Glass技術將可領先業界，導入無人機、安防攝像機、電動車用等多元場域的應用，未來潛力無窮，商機無限。