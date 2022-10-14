台新投信指出，墮落天使債券（Fallen Angel Bonds）具高品質債券、降評推升超額報酬潛力、升評創造收益機會等三大優勢，報酬表現明顯較美國公債勝出，債券在降評1年內、1～2年內、超過2年時，分別較美國公債超額報酬達8.6％、5.4％、4.9％。

台新投信表示，全球進入升息循環雖導致債市大幅修正，但美債殖利率預期最快在升息終點前1～4個月見頂。墮落天使債券因集中於BB級投資等級債券，企業體質健全、信用利差可望縮窄，漲升行情值得期待，目前正是布局掌握V型反轉的好時機。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，墮落天使債券信用品質較佳、逾90％債券發行人為BB級，相較之下非投資等級債券指數僅有50％為BB級。

此外，墮落天使債券由較大企業組成，這些企業原為投資等級，從資本市場籌資能力通常較強，有更大的潛力與動力爭取調升信用評級上升，因此享有較低違約率及更多信評調升比例。

李怡慧指出，墮落天使債券無論降評或升評皆有獲利機會。當經濟成長趨緩或衰退，債券信評易轉為負面，投資等級債券被降評至非投資等級機會增加，有利於墮落天使債券獲取超額報酬可能性，主因越多降評而被超賣導致的折價越多，投資成本也因此降低。

反之，在債券上調至投資等級信評前12個月，通常市場較信評公司提前反映而推升債券價格，李怡慧表示，墮落天使債券報酬率表現往往勝過一般非投資等級債券，若投資組合內有許多將被升評的債券，也會有較佳收益機會。