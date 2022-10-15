台灣維新黨台北市長候選人蘇煥智接連兩天指出，前國策顧問黃承國的父親兩年前過世，曾有民進黨立委去祭拜拈香，發現一堆縣市級別及中央單位的警察局長竟然都到木柵國仔（黃承國）家「摺紙蓮花」，為此痛批黃介入「暗喬」高階警界人事，黃承國上午透過臉書表示，蘇煥智刻意抹黑他及父親，他已忍無可忍，將正式對蘇提告。

蘇煥智本月12日在臉書爆料高階警官集體去靈堂摺紙蓮花一事指出，黃承國曾是天道盟文山會會長，就算立委的父親過世了，這些高階警官打死也不可能這麼做。「但為什麼木柵國仔能呢？」

黃承國隱忍一天後，今(15日)上午11時許，在臉書上P公開表示，「針對蘇煥智參選人，近期一直在其臉書及新聞稿中以不實事實抹黑、攻詰本人，意圖拉抬自身的聲量，本人非參選人，原無意隨之起舞，但他抹黑之事，已涉及本人已過世之父親，身為人子，是可忍孰不可忍，我與家族親友長輩商議之後，我將委託律師對蘇煥智參選人提出告訴，以正視聽。」

蘇煥智昨受訪表示，他不方便透露這位立委名字，該立委會跟他爆料，是因為「連立委也不可能有這種局面」。他認為，台灣政治的黑金化、貪腐化，治安的敗壞，法治的倒退崩解，難道不是蔡英文總統刻意縱容造成的嗎？

他說，很顯然這些高階警官的升遷，如果不是透過木柵國仔管道，豈會如此順服？問題是，誰賦予阿國這麼大參贊國家高階警官升遷的權限？難道不是蔡英文的默許嗎？

但也不少官警認為，這些傳聞言過其實，因為人事及官位不可能都由一人推薦就決定，且到喪家拈香祭拜是人之常情，實在無須揣測太多。