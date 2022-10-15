近期全球股市慘遭空頭大屠殺，跌幅20%到腰斬不等，而港股弱勢破底更令人心驚，周四（13日）殺到16389點新低，幾乎從去（2021）年初的3萬點高峰狂崩近5成。財信傳媒董事長謝金河表示，這些年，香港的人才和資金都外流，港股面臨沉重壓力，兩大市值企業騰訊及阿里巴巴已跌到令人頭皮發麻，不過，京東創辦人劉強東和阿里巴巴執行副主席蔡崇信提前出脫股票退場，果然是靈活又厲害的角色。

謝金河在臉書發文指出，2022年已進入尾聲，今年是多災多難的一年，全球股市紛紛崩落，這其中又以連續下跌三年的香港股市最沉重。這一周美國股市帶頭一度急拉，但恒指仍出現16389點的新低位置，這個指數正好是回到1997年香港回歸後創下的16365點新高，香港回歸25年，浮浮沈沈又回到回歸前，這個情景令人玩味！

他直言，今年美中金融戰仍在角力，眾多在美國掛牌的中企回到香港第一上市，對香港反而帶來沉重的壓力。這些年，香港人走了，資金也跑了，但資本市場的籌碼供應無限大，港股的壓力也不斷上升。很多從美國回來上市的公司，股價一開始就是最高，然後是漫長的跌勢，像是嗶哩嗶哩從1052跌到92.1港元，股價跌九成仍沒有煞車，快手在香港上市，第一天417.8港元就是最高，現在剩下47.6港元。

謝金河提到，在香港前兩大市值企業騰訊及阿里巴巴已跌到讓大家頭皮發麻，騰訊市值從9540.57億美元跌到剩3028.87億美元，阿里巴巴從8353.6億美元掉到剩下1959.97億美元，蒸發6393.6億美元。這些年只有京東創辦人劉強東最靈活，他賣出京東的股票，至少600億港元，現在留在美國，這一生永保安康。阿里巴巴執行副主席、共同創辦人蔡崇信最厲害，把阿里的股票換成籃網籃球隊。

「香港股市估值愈來愈便宜，現在整體本益比6.27倍，殖利率4.09%，但卻不具吸引力，大家都在套現。」謝金河認為，接下來，香港要面對房地產下跌的風險，泡沫調整很快降臨，首富李嘉誠最近又大力賣地。還有，香港聯繫匯率的護盤基金愈來愈少，7.85的下限能不能挺得住？都是問題！香港回歸25年，不知不覺又回到原點，他感嘆是大時代的興衰起落。