港股11日疲弱愈走愈低，恒生指數開低後一度跌破1萬7大關，同時，國企也跌破5800關卡。目前，恆生指數在16,993.53點，跌223.13點或1.3%。國企指數在5,790.76點，跌89.95點或1.53%。

大型科網股領跌，京東跌2.1%，百度跌1.7%，騰訊跌0.8%，阿里巴巴跌0.7%，網易跌0.4%，小米集團以及美團持平。

自金融海嘯以來，匯豐先後退出好幾個國家主要市場，甚至有些還被視為核心業務，且有段時間都沒有任何大型收購計畫。上周匯豐指出，斟酌出售加拿大業務可能性，估值約在100億美元，匯豐2021年時曾出脫法國以及美國的零售銀行業務，股價逆勢上漲0.2%，

除中國平安也漲0.7%外，其餘金融股大都走低，像是招商銀行跌1.1%，友邦保險跌0.3%，建設銀行跌0.2%，港交所以及工商銀行在平盤附近。

不過電力族群卻一枝獨秀，潤電漲2%，中國電力翻紅漲1%，龍源電力也小漲0.1%。